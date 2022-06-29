Son dakika haberleri: Mardin'de tedavi gören hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Mardin'de tedavi gören hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

29.06.2022 12:17
Son dakika haberleri: Mardin'de tedavi gören hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Edinilen son dakika haberine göre Mardin'de tedavi gören 13 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Mardin'de tedavi gören 13 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Kalp sıkışması şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran M.M.Y, tedavi altına alındı.

Yapılan tetkiklerde M.M.Y'de kalp yetmezliği gelişebilme ihtimali üzerine hasta, İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulans uçakla sevk edildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Mardin'de tedavi gören hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Mardin'de tedavi gören hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi - Son Dakika
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