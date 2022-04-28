Son dakika haberleri! Mardin'de terör operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Mardin'de terör operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

28.04.2022 01:12
Son dakika haberleri! Mardin'de terör operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Son dakika haberleri: Mardin'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün alt yapılanmalarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, muhtemel eylem, etkinlik ve saldırıların önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında PKK/KCK terör örgütüne yönelik Mardin'in kırsal alanlarında yürütülen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyal incelendi.

İncelemede, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü için kırsalda faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet, Mardin, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Mardin'de terör operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Mardin'de terör operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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