Terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı - Son Dakika

Terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde, 27 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden 8'i çocuk 26 kişi törenle anıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, 27 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden 8'i çocuk 26 kişi törenle anıldı.

Kayalıpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta, terör örgütü mensuplarının yola döşedikleri mayının patlaması sonucu şehit olan vatandaşlar için tören düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mehmet Tahir Pekim dua okudu, şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

Kaymakam Tekin Dundar, yaptığı açıklamada, terör örgütünün, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine giden vatandaşlara saldırması onucu 26 ocağın söndüğünü söyledi.

Devletin, hayatını kaybedenlerin ailelerine sahip çıktığını aktaran Dundar, "Bu insanlarımızın mağdur olmaması için her türlü imkanı seferber etmiştir. Diğer tüm bölgelerde olduğu gibi bu bölgede de terörle mücadelemiz kesintisiz şekilde devam ediyor. Terör örgütü inşallah bitme noktasına gelmiştir." dedi.

Mahalle sakinlerinden İzzettin Ağırman da saldırıda amcaları ve yengelerini kaybettiğini belirterek, "Biz terör örgütüne nasıl 27 yıl önce prim vermediysek, bugün de vermeyeceğiz. Bugün aynı şey olursa, 26 değil 260 bin şehit vereceğiz devletimiz için. Amcalarım bu uğurda şehit oldular, onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Midyat Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şehmus Akbulut ise terörün dini ve imanı olmadığını vurguladı.

Akbulut, "Şehit olanların hepsi silahsız, fakir vatandaşlarımız. Şehre gidip kendi ihtiyaçlarını karşılamak için minibüse bindiler. Terör onları silahlı silahsız olduğunu düşünmeden şehit etti." ifadelerini kullandı.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Dindar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı
Terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı
Terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı
Terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 22:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı - Son Dakika

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