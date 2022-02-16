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Son dakika haberleri! Mardin'de ticari araç tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Mardin'de ticari araç tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

16.02.2022 09:47

Son dakika haber... Mardin'de ticari araç tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ticari araç, aynı istikamette giden TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Mardin'de ticari araç tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ticari araç, aynı istikamette giden TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpma sonucu TIR'ın altına giren araçta 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Kızıltepe Hububat Merkezi mevkiinde Mustafa Yaltırat idaresindeki Volkswagen marka, Transporter model 42 AIF 473 plakalı ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle Kuzey Irak istikametine doğru seyir halinde olan tırın dorsesine arkadan çarptı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 9 kişi bulundukları araçta sıkıştı. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan 9 yaralıdan bir bayan, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 8 yaralı ise yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla ilçedeki farklı hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri! Mardin'de ticari araç tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberleri! Mardin'de ticari araç tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberleri! Mardin'de ticari araç tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberleri! Mardin'de ticari araç tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberleri! Mardin'de ticari araç tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberleri! Mardin'de ticari araç tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

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Kızıltepe, Tragger, Mardin, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Mardin'de ticari araç tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Mardin'de ticari araç tırın dorsesine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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