Son dakika haberleri: Mardin'de trafik kazası: 6 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bardakçı köyü sakinlerinden Faik Teomay, kazanın halı saha maçından dönüşte meydana geldiğini belirterek, "Tır traktöre çarpıyor, onu sürüklüyor ondan sonra taksinin üzerine sürüklüyor. Ölülerimize Allah rahmet eylesin." dedi.

Kazada Nimetullah Yıldız ve 6 yaşındaki oğlu, Hakan Özkahraman, Özgür Yıldız , Bilal Seyitoğlu ile Dilovan Seyitoğlu'nun Midyat ilçesinde halı saha maçının ardından Bardakçı köyündeki evlerine dönerken hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye, Midyat- Dargeçit kara yolunun 10. kilometresinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 65 K 3858 plakalı kamyon, 27 BDV 29 plakalı traktör ve 34 BOH 39 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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