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Son dakika haberleri | Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

09.02.2022 16:18
Son dakika haberleri | Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Midyat ilçesinde bir şüphelinin, evde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adli makamlardan alınan iznin ardından şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 743 uyuşturucu hap, 2 bin 276 cinsel içerikli hap, 140 gram esrar, 30 gram esrar, 18 şişe cinsel içerikli macun, 410 paket bandrolsüz kaçak sigara ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Midyat, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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