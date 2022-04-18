Son dakika haberleri! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

18.04.2022 12:01
Son dakika haberleri! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Son dakika haber... Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Mardin Caddesinde durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yaptı.

Aramada, sigara paketleri içerisinde gizlenmiş 41 gram esrar ele geçirildi, araçta bulunan S.A, Ş.B, A.D, A.Ç. ve A.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu, Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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