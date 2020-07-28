Son dakika haberleri: Mardin'de vaka sayısı artış gösterdi, güvenlik güçleri denetimleri sıkılaştırdı - Son Dakika

Korona virüs salgını sonrasında yeni normalleşme sürecine girilmesi ve sıcak havaların etkisiyle birlikte vatandaşlar parklar ve şehir merkezlerinde kalabalıklar oluşturmaya başladı. Kurban Bayramı öncesi şehrin belirli noktalarında polis ve bekçiler korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı. Polisi gören maskesiz vatandaşların kimisi maske takmaya çalıştı kimisi de maskesini çıkarttı. Polis ekiplerince maske kuralına uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza kesildi.

Mardin 'de korona virüs vaka sayısının artması ile birlikte güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırdı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 03:14

Kaynak: İHA

Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "Kardeşim" dediği ismi transfer etti

Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı

Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir