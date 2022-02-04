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Son dakika haberleri! Mardin'de yakalanan YPG'li terörist Şanlıurfa'ya getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Mardin'de yakalanan YPG'li terörist Şanlıurfa'ya getirildi

04.02.2022 18:48
Son dakika haberleri! Mardin'de yakalanan YPG'li terörist Şanlıurfa'ya getirildi

Son dakika habere göre Şanlıurfa'dan kaçtığı Mardin'de yakalanan terör örgütü YPG üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'dan kaçtığı Mardin'de yakalanan terör örgütü YPG üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Suriye'de terör örgütü YPG'ye katılan yabancı uyruklu V.H.'nin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini belirledi. Yakalanacağını anlayınca Mardin'e kaçarak izini kaybettirmeye çalışan terörist, jandarma ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucu Mardin'de yakalanarak Şanlıurfa'ya getirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Mardin, Terör, YPG, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Mardin'de yakalanan YPG'li terörist Şanlıurfa'ya getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Mardin'de yakalanan YPG'li terörist Şanlıurfa'ya getirildi - Son Dakika
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