Son dakika haberleri! Mardin'de yetişen acur hediyelik olarak İstanbul'a gönderiliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Mardin'de yetişen acur hediyelik olarak İstanbul'a gönderiliyor

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin ve ilçelerinde yaz mevsiminin vazgeçilmez sebzesi acur tezgahlardaki yerini aldı.

Son dakika haberleri! Mardin'de yetişen acur hediyelik olarak İstanbul'a gönderiliyor, System.String[]

Mardin ve ilçelerinde yaz mevsiminin vazgeçilmez sebzesi acur tezgahlardaki yerini aldı. Özellikle yaz sebzesi olarak bilinen acur, 7 buçuk liraya alıcı buluyor. Vatandaşlar acuru başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde yaşayan akrabalarına hediye olarak gönderiyor.


Mardin'in bir çok ilçesine bağlı köylerde yetiştirilen, özellikle yaz mevsiminin vazgeçilmez sebzesi olan acur tarladan tezgaha indi. Kızıltepe'de çarşı pazarda satılan acura bu sene de ilgi büyük. Susuz olarak yetişen acur, yaz mevsiminin başında olgunlaşıyor. Salata malzemesi olarak da tüketilen acurun genellikle turşusu yapılıyor. Halk arasında mide ve böbreklere iyi geldiği de söylenen acurun kilosu 7 buçuk liraya alıcı buluyor. Vatandaşlar İstanbul başta olmak üzere bir çok batı illerinde yaşayan akrabalarına da göndermeyi ihmal etmiyor.


Ancak bugünlerde Şanlıurfa ve Mardinliler arasında 'acur benim' tartışması yaşanırken, Kızıltepe'de manav dükkanı işleten Habib Demir, Şanlıurfalıların acura sahiplenmesinin yanlış olduğunu söyledi. Demir, "Şimdi bu acurlara Urfalılar 'bizimdir' diyor. Hayır öyle bir şey yok. Asırlardır bizim tarlalarda ekiliyor ve buradan çıkıyor. Acurlar bizimdir Şanlıurfalılar sahip çıkmasın. Şelengo deniliyor, hayır bunun adı acurdur. Dedelerden de acur gördük şimdi de öyle devam ediyor" dedi.


İstanbul gibi metropol şehirlere acur gönderdiklerini anlatan Demir, "İstanbul, Ankara, İzmir'e gönderiyoruz. Hediye amaçlı olarak gönderiliyor. Buranın doğal sebzesi olduğundan dolayı gönderiyorlar" diye konuştu. - MARDİN

Şanlıurfa, Kızıltepe, İstanbul, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Mardin'de yetişen acur hediyelik olarak İstanbul'a gönderiliyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek 8 yıl önce hobi olarak deve kuşu yetiştirmeye başlayan vatandaş, evinin bahçesine çiftlik kurdu Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor 7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi         
18:06
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor         
17:49
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak         
17:49
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı         
17:43
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik         
17:26
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı         
17:24
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı         
17:15
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"         
16:57
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım         
16:53
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı         
16:48
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi         
16:40
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar         
16:31
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi         
16:29
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı         
16:20
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu         
16:13
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu         
15:52
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada         
15:49
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı         
15:49
Küvette çıplak poz veren dizi oyuncusu, özel yerlerini arkadaşına köpükle kapattırdı Küvette çıplak poz veren dizi oyuncusu, özel yerlerini arkadaşına köpükle kapattırdı         
15:46
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın         
15:43
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi         
15:35
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler         
15:30
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu         
15:20
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık İstanbul'un göbeğinde pes dedirten kareler! Biz, maske takma olayını çok yanlış anladık         
15:14
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı         
15:08
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et         
14:51
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak         
14:42
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor         
14:41
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar         
14:39
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 18:25:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Mardin'de yetişen acur hediyelik olarak İstanbul'a gönderiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]