Son dakika: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe İpekyolu'nda meydana geldi. edinilen bilgilere göre, etkili olan kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kızıltepe çıkışı 5. kilometrede meydana gelen kazaya jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi..

5 tır, 2 otomobil ve 1 otobüsün karıştığı kazada çalışmalar devam ediyor. Yaralılar, ilk tedavilerinin ardından hastanelere sevk edildikleri kaydedildi.