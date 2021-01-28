Son dakika haberleri! Mardin'deki silahlı kavgaya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mardin'de Kızıltepe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı sonucu üvey kardeşler arasında çıkan ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 13 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün Atatürk Mahallesi 867'nci Sokak'ta üvey kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında H.K, M.K, A.K, V.K, E.K, Y.K, M.K, A.K, İ.K, S.K, Ü.K, F.K. ve A.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay yerinde bulunan ikamette yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, kalaşnikof otomatik tüfek, tabanca ve bu silahlara ait dolu fişekler ve boş kovanlar ile bir araçta otomatik tüfek bulundu.

Kavgada yaralanan ve durumları ağır olan Mehmet K. ve Mahmut K. Mardin ve Batman'daki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kızıltepe ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada, arazi anlaşmazlığı sonucu üvey kardeşler arasında çıkan kavgada Mehmet K, Mahmut K, Halil K, Vedat K. ve Şeydavut K. yaralanmıştı.