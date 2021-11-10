Son dakika haberleri! Mardin merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Mardin merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin merkezli Batman ve Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, örgüt mensuplarıyla iş birliği halinde olduğu tespit edilen 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Mardin, Batman ve Mersin'de 8 şüphelinin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - MARDİN