Son dakika haberi: Mardin Sanayi Sitesi'nde patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Mardin Sanayi Sitesi'nde patlama: 2 yaralı

10.05.2022 19:39

Gelen son dakika haberine göre Mardin Sanayi Sitesi'nde patlama: 2 yaralı Mardin Sanayi Sitesi'nde bulunan bir atölyede meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Mardin Sanayi Sitesi'nde patlama: 2 yaralı

MARDİN - Mardin Sanayi Sitesi'nde bulunan bir atölyede meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesinde sanayi sitesinde bir tıra ait sökülmüş haldeki yakıt deposu tamir edildiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada, tır şoförü ve iş yeri sahibi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi: Mardin Sanayi Sitesi'nde patlama: 2 yaralı
Son dakika haberi: Mardin Sanayi Sitesi'nde patlama: 2 yaralı
Son dakika haberi: Mardin Sanayi Sitesi'nde patlama: 2 yaralı
Son dakika haberi: Mardin Sanayi Sitesi'nde patlama: 2 yaralı

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Patlama, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Mardin Sanayi Sitesi'nde patlama: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Mardin Sanayi Sitesi'nde patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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