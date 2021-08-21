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Marina İzmir de çocukların hizmetinde - Son Dakika

Marina İzmir de çocukların hizmetinde

21.08.2021 11:03
Marina İzmir de çocukların hizmetinde, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sporda fırsat eşitliği yaratma vizyonu doğrultusunda Kadifekale'deki 45 çocuk, Marina İzmir'de yüzme kursuna başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sporda fırsat eşitliği yaratma vizyonu doğrultusunda Kadifekale'deki 45 çocuk, Marina İzmir'de yüzme kursuna başladı. Diğer yandan Temmuz ayı başından bugüne kadar yüzme eğitimi alan İzmirli çocuk sayısı beş bini geride bıraktı.

İzmirli çocuklar sporda fırsat eşitliğine kavuştu, iki ayda 5 bin çocuk kentin dört bir yanındaki havuzlarda yüzme eğitimi almaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sporu tüm kente ve her kesime yayma hedefi doğrultusunda Kadifekale'den gelen 45 çocuk da Marina İzmir'de yüzmeyi öğreniyor. Çocuklar, bu vizyon doğrultusunda hem fiziksel gelişimlerini sağlayacak sportif faaliyetlere katılıyor, hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Dört hafta sürecek eğitimlere katılan çocuklara sertifika verilecek. Diğer yandan Havuz İzmir, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, Celal Atik Spor Kompleksi ve İzmir Marina ile Gaziemir-Emrez, Bornova- Meriç ve Konak- Altınordu mahallelerinde kurulan portatif havuzlarda eğitim alan çocuk sayısı beş bini aştı.

Tüm çocuklara yüzmeyi öğretmek istiyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir'in 629 kilometrelik sahil şeridine ve 100 kilometrenin üzerinde plaja sahip olduğunu vurgulayarak, "Başkanımız Tunç Soyer'in sporu kent geneline yayma, İzmir'i su ve plaj sporlarında Avrupa'nın merkezi konumuna getirme vizyonundan hareketle İzmir'de tüm çocuklara yüzme öğretmek üzere yola çıktık. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü, Celal Atik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu, İzmir Marina ve Havuz İzmir'in yanı sıra portatif üç havuzda eğitimler devam ediyor. Başkanımız Tunç Soyer, İzmir Marina'nın açılışında, tesis içindeki havuzda İzmir'in her bölgesinden çocuklara yüzme dersleri verileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda Kadifekale'den gelen çocuklarımız, dört hafta boyunca eğitimlerini alacaklar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli bir sosyal projenin ilk adımlarını atmış olacağız" diye konuştu.

Marina İzmir'in Kadifekale'nin yanı sıra Karabağlar ve Gaziemir'den gelen çocukların da eğitim yeri olduğunu belirten Kulüp Başkanı Ersan Odaman ise "İzmir'deki tesislerimizde eğitim alan çocuk sayımız, Temmuz ayı başından bu yana beş bini geride bıraktı. Artık her yerde çocuk sesleri var ve bu durum bizi çok mutlu ediyor. Her çocuğumuza yüzme öğretene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" yorumu yaptı.

"Bir çocuğun bile gülümsemesi bizim için gerçekten çok önemli ve anlamlı" diyen Kadifekale Mahallesi Muhtarı Davut Tekin, "Tüm çocuklarımızın sevincimize ortak olmasını istiyoruz. Bu imkanı sağlayan başta İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tunç Soyer ve spor kulübü yöneticilerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Havuza girmek hayalimdi

Havuzda çok güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen öğrenci Deniz Çetik, "Havuza girmek hayalimdi. Daha önce izlemeye gitmiştim. Burada dengede durmayı öğrendik. Ayaklarımızı çırptık. Bir yandan yüzme öğrendik diğer yandan sosyalleştik" dedi. Kadifekale Mahallesi'nde oturan velilerden Gamze Akın duygularını "Mahalle muhtarımızın böylesine önemli bir olaya vesile olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın buradaki imkanlardan yaz boyu faydalanmaları çok güzel" şeklinde özetlerken bir diğer veli Suzan Sezer de "Muhtarımızdan gelen haberle bilgi sahibi olduk ve hemen çocuklarımızı getirdik. Çocukların yüzme bilmesi çok önemli. Bu güne tanıklık ettiğimiz için mutluyuz" dedi.

Marina İzmir de çocukların hizmetinde
Marina İzmir de çocukların hizmetinde
Marina İzmir de çocukların hizmetinde
Marina İzmir de çocukların hizmetinde
Marina İzmir de çocukların hizmetinde

Tunç Soyer, Marina, Yüzme, İzmir, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Marina İzmir de çocukların hizmetinde - Son Dakika


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