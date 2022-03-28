Mariupol Belediye Başkanı Boyçenko: "210'u çocuk 5 bin kişi hayatını kaybetti" - Son Dakika
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Mariupol Belediye Başkanı Boyçenko: "210'u çocuk 5 bin kişi hayatını kaybetti"

28.03.2022 19:10
Mariupol Belediye Başkanı Boyçenko: "210'u çocuk 5 bin kişi hayatını kaybetti"

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rus ordusunun Mariupol'e düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 210'u çocuk olmak üzere toplam 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rus ordusunun Mariupol'e düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 210'u çocuk olmak üzere toplam 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, saldırılardan en çok etkilenen şehirler arasında yer alan ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Diran tarafından "Yeni Halep" olarak adlandırılan

Mariupol'de sivil can kaybı 5 bine ulaştı. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko yaptığı açıklamada, "27 Mart baz alındığındaki sivil can kaybı 210'u çocuk olmak üzere 5 bindir" ifadelerini kullandı.

Boyçenko, şehrin yüzde 90'ını oluşturan 2 bin 340 binanın zarar gördüğünü ve bunlardan bin 40 tanesinin tamamen yıkıldığını belirterek, 61 bin 200 müstakil evin zarar gördüğünü ve bunlardan 27 bin 200'ünün yıkıldığını açıkladı. Boyçenko ayrıca, Rus saldırılarında 10 hastanenin, 57 okulun ve 70 anaokulunun da zarar gördüğünü belirterek,

çatışmaların devam etmesi sebebiyle bu rakamların ortalama rakamlar olduğunu açıkladı.

(Bekir Keskin/İHA)

Mariupol Belediye Başkanı Boyçenko: 210'u çocuk 5 bin kişi hayatını kaybetti
Mariupol Belediye Başkanı Boyçenko: 210'u çocuk 5 bin kişi hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mariupol Belediye Başkanı Boyçenko: '210'u çocuk 5 bin kişi hayatını kaybetti' - Son Dakika


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