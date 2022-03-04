Son dakika haberleri! Mariupol Rus askerlerinin kuşatması altında - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Mariupol Rus askerlerinin kuşatması altında

04.03.2022 00:57
Son dakika haberleri! Mariupol Rus askerlerinin kuşatması altında

Son dakika 3. sayfa haberine göre Rus askeri birlikleri, Ukrayna'nın liman kenti ve stratejik öneme sahip Mariupol'u kuşattı.

Rus askeri birlikleri, Ukrayna'nın liman kenti ve stratejik öneme sahip Mariupol'u kuşattı. Elektrik ve su kesintisinin yaşandığı kentin Belediye Başkan Yardımcısı Sergiy Orlov, "15 ana enerji hattımız vardı ve şimdi hiçbiri çalışmıyor. Mariupol hala Ukrayna'nın kontrolünde. Ancak sokaklarda çatışmalar var ve insani bir krizin eşiğindeyiz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8. gününde sürüyor. Rus birlikleri, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'e saldırılarını yoğunlaştırdı. Rus güçlerince kuşatılan kentte elektrik ve su kesintileri yaşandığı bildirildi. Mariupol

Belediye Başkan Yardımcısı Sergiy Orlov, kentin tamamının elektrik, su ve sanitasyon sisteminden yoksun olduğunu belirterek, "15 ana enerji hattımız vardı ve şimdi hiçbiri çalışmıyor. Tamamen kesildi. Topçu atışları tarafından yok edildi. Sadece doğal gaz kaynağı kaldı. Mariupol şu anda hala Ukrayna'nın kontrolünde. Ancak sokaklarda çatışmalar var ve insani bir krizin eşiğindeyiz" dedi.

Mariupol'ün Rusya için önemi

400 bin nüfuslu Mariupol, Rusya için stratejik öneme sahip. Rusya, Mariupol'de kontrolü ele geçirdiğinde Ukrayna'nın doğusundaki Rusya destekli ayrılıkçılar ile 2014'te ilhak ettiği Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek. - MARIUPOL

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Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor Rusya-Ukrayna müzakerelerinin 15.00'te başlaması bekleniyor Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor

Mariupol, Ukrayna, Liman, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Mariupol Rus askerlerinin kuşatması altında - Son Dakika


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