MARKET KASASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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MARKET KASASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA

14.07.2022 16:11

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çalışanın dışarı çıkmasını fırsat bilen kişi, girdiği marketin kasasından 9 bin 400 lirayı çalıp kaçtı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çalışanın dışarı çıkmasını fırsat bilen kişi, girdiği marketin kasasından 9 bin 400 lirayı çalıp kaçtı. Şüpheli, kimliği tespit edildikten sonra yakalandı; hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Mahallesi'nde sabah saatlerinde açık olan markette; çalışanın dışarı çıkmasını fırsat bilen kişi, kasadaki 9 bin 400 lirayı çalıp kaçtı. Daha sonra dönen çalışan, paraların çalındığını fark edince durumu market sahibine haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen market sahibi Niyazi Ertürk, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelinin Y.K. olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Y.K., ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığı talimatı ile serbest bırakıldı. Y.K.'nin yakınları da çalınan paranın 4 bin 400 TL'lik kısmını iş yeri sahibine teslim etti.

Parayı çalan kişiden şikayetçi olduğunu belirten Niyazi Ertürk, "Sabah 06.40 sıralarında şahıs dükkanıma geliyor. Kendisi hastanede kamu görevlisi. İş yerimde sabah bekleyen çocuk, kapının önüne çıkmış. Biraz ileri gittiğinde onun boşluğunu yakalıyor. İçeriye giriyor. İçeriye girer girmez kasaya doğru yöneliyor. Kasada ne kadar para varsa alıp, cebine koyuyor. Tekrar dışarı çıkıyor. Çalışan 'Müşteri geldi' diye dükkana girince 'Müşteri değilim' deyip arkasını dönüp, motosiklete binip gidiyor. Olay yerinden kaçıyor. 9 bin 400 lira zararımız var. Emniyete gidip şikayetçi oldum. Şahıs yakalandı, ifadesi alınıp bırakıldı" dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; iş yerine gelen şüpheli, kapıda oturup iş yeri çalışanının uzaklaşmasını bekliyor. Daha sonra iş yerine girip, kasaya yönelen şüphelinin, kasadaki parayı cebine koyarak uzaklaştığı görülüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARKET KASASINDAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika

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