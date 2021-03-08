Son dakika haberleri... BURSA Marketteki alçıpandan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri... BURSA Marketteki alçıpandan uyuşturucu çıktı
08.03.2021 13:09
Son dakika gündem haberi: Marketteki alçıpandan uyuşturucu çıktıBURSA'da jandarma ekiplerinin bir markete düzenlediği baskında, duvardaki alçıpan içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir çalışan gözaltına alındı.
Marketteki alçıpandan uyuşturucu çıktı
BURSA'da jandarma ekiplerinin bir markete düzenlediği baskında, duvardaki alçıpan içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir çalışan gözaltına alındı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı (JASAT) ekipleri, Oylat Kaplıcaları'ndaki bir markette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında, duvardaki alçıpan içine gizlenmiş 200 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunan market çalışanı Ü.A. (31), gözaltına alındı.
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