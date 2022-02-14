Son dakika haberleri: Marketten içki çalan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da alışveriş merkezindeki marketten 1 şişe alkol çalan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren Ş.G.(20), 1 şişe votka çaldı. Görevliler tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ş.G. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.G. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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