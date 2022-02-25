Son dakika haberleri! Marmara Üniversitesi'nde yangın paniği - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Marmara Üniversitesi'nde yangın paniği

25.02.2022 00:57
Son dakika haberleri! Marmara Üniversitesi'nde yangın paniği

Gelen son dakika haberlerine göre Kadıköy'de bulunan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yangın çıktı.

Kadıköy'de bulunan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yangın çıktı. Üniversite öğrencilerinin yangın nedeniyle panik içerisinde fakülteyi boşalttıkları anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kadıköy'de bulunan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 5 katlı Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bodrum katındaki elektrik panolarında yangın çıktı. Okulu saran yoğun dumanı gören üniversite öğrencileri panikle fakülteyi boşalttı. Yangını görenler polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle elektrik panosunda başlayan yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

"Bir görevli yangın olduğunu söyledi, ne olduğunu anlamadık"

Üniversite öğrencilerinden Zeynep Su Nailoğlu, "Kantinde oturuyorduk. Yukardan bir görevli yangın olduğunu söyledi. Ne olduğunu anlamadık. Camlardan dumanları gördük. Bir panikle aşağı indik. Eşyalarımız da yukarıda kaldı" dedi. - İSTANBUL

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Marmara Üniversitesi, Üniversite, Kadıköy, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Marmara Üniversitesi'nde yangın paniği - Son Dakika


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