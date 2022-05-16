MARMARAY'DA KARŞILAŞAN FENERBAHÇELİ VE TRABZONSPORLU TARAFTARLARIN KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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MARMARAY'DA KARŞILAŞAN FENERBAHÇELİ VE TRABZONSPORLU TARAFTARLARIN KAVGASI KAMERADA

16.05.2022 01:27

MARMARAY'da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı.

MARMARAY'da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde oynanan Trabzonspor- Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarlar Marmaray'da karşılaşınca ortam gerildi. Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Trende bulunan 3 Trabzonsporlu taraftar, Fenerbahçeli taraftarların tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa bile başarılı olamadı. Trenden inen 3 Trabzonspor taraftarı, kendilerini güçlükle durağın sonuna atarak uzaklaştı. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

MARMARAY'DA KARŞILAŞAN FENERBAHÇELİ VE TRABZONSPORLU TARAFTARLARIN KAVGASI KAMERADA
MARMARAY'DA KARŞILAŞAN FENERBAHÇELİ VE TRABZONSPORLU TARAFTARLARIN KAVGASI KAMERADA
MARMARAY'DA KARŞILAŞAN FENERBAHÇELİ VE TRABZONSPORLU TARAFTARLARIN KAVGASI KAMERADA
MARMARAY'DA KARŞILAŞAN FENERBAHÇELİ VE TRABZONSPORLU TARAFTARLARIN KAVGASI KAMERADA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARAY'DA KARŞILAŞAN FENERBAHÇELİ VE TRABZONSPORLU TARAFTARLARIN KAVGASI KAMERADA - Son Dakika


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