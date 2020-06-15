Son dakika haberleri: Marmaris'te 6 evden soygun yapan azılı hırsız yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 farklı evden hırsızlık yapan şüpheli kaçmak üzereyken yakalandı.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş büro ekipleri gelen şikayetler üzerine yaptıkları inceleme sonucunda 6 farklı adresteki evlere girip hırsızlık olayına karışan şüpheli M.E.'yi (27) otogar 'da kaçmak üzere iken yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, İçmeler Mahallesi'nde çeşitli tarihlerde meydana gelen 4 adet nitelikli hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs, mala zarar verme, Hatipirimi Mahallesi' nde meydana gelen hırsızlığa teşebbüs -mala zarar verme ve Çıldır Mahallesi'nde meydana gelen ikametten hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak yapılan araştırmalar sonucu olayların faili olan şüpheli Mazhar E. (27 ) olduğu tespit edildi. Son işinde yakayı elen veren Mazhar E. Marmaris otogarında kaçmak üzere iken yakalandı. Yapılan arama sonucu sırt çantasından çıkan ziynet eşyalarının 06 Haziran 2020 tarihinde girdiği evden alınan eşyalar olduğu evine girilen şahıslar tarafından da tespit edilen zanlı asayiş büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının 6 evden yaklaşık 50 bin lira değerinde eşya çaldığı öğrenildi.



Mazhar E. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA