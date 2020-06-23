Son dakika haberleri! Marmaris'te AK Partililerden çevre temizliği - Son Dakika

Marmaris'te AK Parti üyeleri tarafından şehrin farklı noktalarında çevre temizliği yapıldı.

AK Parti İlçe Yönetimi ve Gençlik Kolları üyeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları ile seyir tepesi mevkisindeki çöpleri topladı.

İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, yaptığı açıklamada havayı, suyu ve çevreyi temiz tutmanın insan sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Yeryüzünün insanoğlu için bir erzak deposu olduğunu vurgulayan Gökmen, şunları kaydetti:

"Evimiz gibi doğayı da temiz tutmalıyız. Çöp toplamak sadece temizlik işlerinin görevi gözüyle bakmayalım. Çöp toplama esnasında gördüğümüz manzaralar gerçekten çok kötüydü. Yönetimimiz, gençlik kollarımız ve bize katılmak isteyenlerle temizliğe devam edeceğiz. Atılan cam kırıkları nedeniyle daha önce orman yangınları çıktı. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur."

Gökmen, çevre temizliği konusunda çocuklara duyarlılık aşılamak için ilerleyen günlerde proje geliştireceklerini bildirdi.

Toplanan çöpler, belediye ekiplerince atık depolama alanına götürüldü.