Son dakika haberleri... MARMARİS'TE APARTMAN DAİRESİ YANGINI KORKUTTU - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında ev tamamen kül oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Marmaris İlçesinin Armutalan Mahallesi 210 sokakta bulunan Mert Apartma'nın 3. katındaki dairede bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Dairenin balkonundan yükselen dumanları gören çevre sakinleri, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Apartmanda 6 dairenin boş olduğu belirlendi. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu kısa sürede diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışması sonrası yapılan ilk incelemede yangının mutfakta bulunan elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirlendi. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.