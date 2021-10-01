ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, düzenlenen 'Sezon 3' adı verilen operasyonda yurt dışından getirdikleri kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 1 kişiye ev hapsi cezası verildi.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Marmaris'te fuhuş çetesine 'Sezon 3' operasyonu: 9 gözaltı (2) - Son Dakika