Son dakika haberleri! Marmaris'te güneşi gören sahile koştu - Son Dakika

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, üç gündür devam eden aralıklı yağmur ve rüzgarlı hava yerini sıcak havaya bıraktı. Marmarisliler ve ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyruklular çocuklarıyla birlikte plajlarda güneşlenip, denizin keyfini çıkardı.

Marmaris ilçe merkezinde 3 gündür devam eden aralıklı yağmur ve rüzgarlı hava yerini güneşli havaya bıraktı. Sokağa çıkma kısıtlaması belirli saatlerde kaldırılan 18 yaş altı çocuklar aileleri ile birlikte ve yerleşik yaşayan yabancılar sahil yürüyüş yolu ile plajlarda sıcak havanın keyfini çıkardı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 27 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde plajlarda Marmarisliler bol bol denize girdi, güneşlendi. Kimi aileler sahil yolunda çocuklarıyla birlikte bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı. Eşsiz deniz manzarasının öz çekimlerini yaparak soysa medyalarında paylaştı. Park ve bahçeler, oyun oynayan çocukların sesleri ile yankılanırken ebeveynler büfe önlerinde çaylarını içti. Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil şeridi Marmarisliler'in cıvıl cıvıl görüntülerine sahne oldu.

Halk Plajı'nda çocuklarıyla deniz keyfi yapan Mehmet İnce (41), "Eşim çalıştığı için çocukları denize getirdim. Evde sıkılmışlardı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çocuklarımı alıp sıcak havanın tadını çıkartıyorum" dedi. Halit Esmer (44) ise, "18 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağının kaldırılması ardından soluğu plajda aldık. 75 gündür evimizde kaldık. Normalleşme döneminde anın keyfini çıkartıyoruz. Çocuklarım denize girecek ben ise güneşleneceğim" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Gündüz 27-31 arası sıcaklıklar hakim olacak. Nem yüzde 56 ve deniz suyu sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü" dedi.