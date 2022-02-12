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Son dakika haberleri... MARMARİS'TE MOBESE KAMERALI DENETİM DÖNEMİ - Son Dakika

Son dakika haberleri... MARMARİS'TE MOBESE KAMERALI DENETİM DÖNEMİ

12.02.2022 10:17

Son dakika gündem haberi... MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, MOBESE kameralarından yapılan bir saatlik denetimde, çoğunluğu motosikletli olmak üzere 88 sürücüye, çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle para cezası kesildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, MOBESE kameralarından yapılan bir saatlik denetimde, çoğunluğu motosikletli olmak üzere 88 sürücüye, çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle para cezası kesildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Amirliği ekipleri, ilçe girişi ile işlek sokak ve ana caddelerde yaptığı denetimleri MOBESE'ye taşıdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında bulunan 155 ihbar hattı odasında, 1'i komiser 4 polis tarafından, her gün bir saat, ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere toplam 500 noktaya yerleştirilen MOBESE kamerası görüntülerini canlı olarak izlemeye başladı. Yapılan izlemelerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin ekran görüntüsü ile plakalarının kayıtlı olduğu adreslere ceza makbuzu gönderiliyor.

BİR SAATTE 88 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

MOBESE kameralarından devam eden denetimlerde, bir saat içinde, emniyet kemeri takmamak, araç kullanırken cep telefonu kullanmak, ışık ihlali yapmak, motorlu araç girişine yasak olan sokaklara girmek, trafiği tehlikeye sokmak, park yasağı ihlali başta olmak üzere birçok kural ihlali yapan toplam 88 sürücüye çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı. Ceza kesilen sürücülerin yarısından fazlasının motosiklet sürücüleri olduğu bildirildi.

CAN SAĞLIĞI İÇİN KASK TAKIN

Marmaris İlçe Trafik tescil ve Denetleme Komiseri Oktay Çobanoğlu, Halkımızın can güvenliği ve kamu düzeni sağlamak amacıyla 7 gün farklı saat dilimlerinde bir saat MOBESE'den denetim yapıyoruz. İlçe giriş-çıkışları, ana cadde ve sokaklarda MOBESE görüntüsünü alarak, kural ihlali yapan sürücülerin araç plakalarına, ilgili maddeyi ekleyerek adreslerine ceza tebligatı gönderiyoruz. İlçemizde özellikle kask takmayan motosikletli sürücülere yönelik takibimiz mevcut. Hem kameralardan hem de ana cadde ve sokaklarda sıkı denetimlerimiz devam edecek dedi.

Son dakika haberleri... MARMARİS'TE MOBESE KAMERALI DENETİM DÖNEMİ
Son dakika haberleri... MARMARİS'TE MOBESE KAMERALI DENETİM DÖNEMİ
Son dakika haberleri... MARMARİS'TE MOBESE KAMERALI DENETİM DÖNEMİ

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Para Cezası, Hisarcık, Marmaris, MOBESE, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MARMARİS'TE MOBESE KAMERALI DENETİM DÖNEMİ - Son Dakika


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