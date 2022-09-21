Son dakika haber: MARMARİS'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haber: MARMARİS'TE ORMAN YANGINI

21.09.2022 12:54

Son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Marmaris'in Yalancıboğaz mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: MARMARİS'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika

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