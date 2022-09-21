Son dakika haber: MARMARİS'TE ORMAN YANGINI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Marmaris'in Yalancıboğaz mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.