MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 13 helikopter, 8 uçak ile havadan 6 dozer, 20 arazöz çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediyor.

Kaynak: DHA

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... MARMARİS'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika

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