Son dakika haberleri... Marmaris'te orman yangını (5)

BÖLGEDE ARICILIK YAPAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede arıcılık yapan M.Y. (85) gözaltına alındı.Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama, "21.09.2022 saat 12.00 sıralarında Yalancıboğaz adaağzı mevkiinde meydana gelen yangınla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde M.Y. isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği belirlendi. Yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.