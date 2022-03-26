Son dakika haberleri... 'Marmaris'te orman yangınlarının ardından deniz dibinde biriken balçık ve atıklar temizlenecek' - Son Dakika

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris ilçesinde 9 gün süren ve yaklaşık 13 bin 650 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarının ardından deniz dibinde biriken balçık ve yaşamsal atıkların temizleneceğini söyledi. Mete, koyların satışa çıkarıldığı iddialarının da asılsız olduğunu belirtti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, partisinin Marmaris İlçe Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Mete, yangınlardan sonra deniz dibinde biriken balçık ve yaşamsal atıkların neden olduğu kirlilikle ilgili, "İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü, daha sonra da bakanlıktan gelen yetkililerle incelemeler yapıldı, numuneler alındı. Haliç'te yapılan deniz dibi temizliğini Marmaris'te de yapacağız. Bu çalışmalarda herhangi bir görüntü kirliliği de olmayacak. Tamamen denizin altında yapılan çalışma olacak" dedi.