Marmaris'te plaj hırsızı yakalandı - Son Dakika

Marmaris'te plaj hırsızı yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki denize giren vatandaşların cep telefonlarını çalan ve bir teknenin aküsünü çalan hırsız Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris ilçesindeki plajlarda denize giren vatandaşlar kıymetli eşyalarını plajda bıraktı. Döndüklerinde telefonlarının çalındığını fark eden vatandaşlar durumu hemen polis bildirdi. Ayrıca İçmeler Mahallesi Azmak Deresi'ndeki bir teknenin aküsünün de aynı günlerde çalınması üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri meydana gelen hırsızlık olayları arasındaki benzerlikten yola çıkarak geniş çapta inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis ekipleri hırsızlık olaylarının şüphelisinin S.O.B. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler sırasında çalınan akünün yerini belirleyen ekipler aküyü bularak sahibine teslim etti. Hırsızlık şüphelisinin Maliye Kampı'nda bir çadırda olduğu yöndeki ihbarı değerlendiren ekipler, kaldığı çadıra operasyon düzenledi ve S.O.B'yi yakalayarak gözaltına aldı.

S.O.B.'nin kaldığı çadırda yapılan aramalarda çalınan telefonlar ele geçirildi. Ayrıca çalınan bir tuşlu telefonun Kuşadası ilçesinde akıllı telefonla takas yapıldığının anlaşılması üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibat sağlanarak takas edilen telefona da el konuldu. Telefonlar sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi S.O.B.'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.