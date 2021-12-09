Üye Girişi
Son dakika haberleri! Marmaris'te selde zarar görenlerin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Marmaris'te selde zarar görenlerin yaraları sarılıyor

09.12.2021 02:57
Son dakika haberleri! Marmaris'te selde zarar görenlerin yaraları sarılıyor

Son dakika haberi: MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde su taşkınlarından dolayı ev ile iş yerleri zarar görenlerin mağduriyetleri Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Kızılay ve AK Parti yöneticileri tarafından gideriliyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde su taşkınlarından dolayı ev ile iş yerleri zarar görenlerin mağduriyetleri Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Kızılay ve AK Parti yöneticileri tarafından gideriliyor.

Marmaris ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde, 4 Aralık Cumartesi günü saat 22.30'da başlayan sağanak aralıklarla etkili oldu. 24 saat içinde metrekareye 155 kilogram yağış düştü. Sel suları nedeniyle 5 sokak ve 2 cadde sular altında kaldı. Yazın çıkan orman yangınlarından yanan alanlardan gelen çamurlu ve küllü sular alçak kesimlerde bulunan 65 ev, iş yeri, tarla ve bahçede su baskınlarına neden oldu.

Belediye görevlileri ile bölgedeki birlikten gelen askerler balçıkla kaplanan ev, bahçe ve yollarda temizlik çalışması yaparken, Marmaris İlçe Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, İlçe Defterdarlık, Kızılay ekipleri ise zarar gören vatandaşların kayıtlarını tutarak ihtiyaçlarını listeledi.Dün saat 15.00 sıralarında Marmaris İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ekibiyle birlikte mağdur vatandaşların evlerine giderek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mağdur olan ailelere 500 bin lira kaynak aktarıldığı bilgisini paylaştı. Mağduriyeti tespit edilen 193 kişi ile görüşülerek kişi başı 3 bin 500 lira para yatırılacağı ve zarar gören eşyalarının karşılanacağını iletti. Ayrıca acil ihtiyacı olan hijyen malzemeleri dağıtıldı.KIZILAY KAPI KAPI DOLAŞTIMarmaris Kızılay gönüllüleri de evleri su taşkınlarında zarar gören ailelere ziyarette bulundu. Ailelerle görüşen Kızılay yetkilileri gıda paketi, su, hijyen malzemeleri ve yemek verdi. Kızılay Marmaris Şube Başkanı Yakup Baykan, "4 gün önce bir sel felaketi yaşadık. Kızılay olarak AŞ evi kuruldu. Ailelere sıcak yemek servisi yapıyoruz. Kapı kapı dolaşarak ihtiyaç alıp acil karşılanması gerekenleri teslim ediyoruz. Halkımızın yanındayız. Allah bir daha yaşatmasın birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.AK PARTİ İL BAŞKANI KADEM METE AİLELERLE GÖRÜŞTÜAK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete beraberinde Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve partililerle birlikte selden zarar gören aileleri ziyaret etti, ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Partili kadınlar acil olarak ihtiyaçlarını belirledikleri 20 aileye gıda paketi, çeşitli giyim eşyaları ile hijyen malzemeleri teslim etti. Marmaris olarak kötü bir süreç yaşadıklarını söyleyen AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, "Pandemi, orman yangınları ve sel felaketi gibi süreçlerden geçtik. Bende İçmeler Mahallesi'nde yaşıyorum. Otel ve işyerlerimi su bastı. İlk etapta balçık ve suların tahliyesi için çalışılıldı. Askerimiz, kamu kurum kuruluşları, belediye, askerlerimiz yaraların kapanması için seferber olmuş durumda. Bakanlığımızla görüştük. Eşyaları zarar gören arkadaşlara ilk etapta temizlik ve gıda yardımı olarak 3 bin 500 lira yardım yapılacak. Eşyaları zarar gören vatandaşlara önümüzdeki günlerde nakdi yardım yapılması için görüşüldü. Devlet büyüktür gereken ne ise el birliği ile yapmaktayız" dedi.DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZİçmeler Mahalle Muhtarı İbrahim İşler, "İlk günden bu yana burada sel mağduriyetlerin giderilmesi için çalışıyoruz. Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim hanım ile birlikte ev ev dolaşarak tespitler yapıyoruz. Acil ihtiyaçları söyleyerek anında ulaştırıyoruz. Büyük zarar gördük. Allah devletimize zarar vermesin sıkıntıların çözülmesi için herkes çalışıyoruz" dedi.

Filiz Denizelli, "Sahibi olduğum içinde kiracı bulunan evlerime su bastı. Kiracılarım çok mağdur oldu. Kesinlikle kira almayı düşünmüyorum ve yardım etmek için seferber oldum. Sağ olsunlar Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı hep yanımızda. Devletimiz 'her türlü sıkıntıları gidereceğiz' dedi. Devletimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri! Marmaris'te selde zarar görenlerin yaraları sarılıyor
Son dakika haberleri! Marmaris'te selde zarar görenlerin yaraları sarılıyor
Son dakika haberleri! Marmaris'te selde zarar görenlerin yaraları sarılıyor
Son dakika haberleri! Marmaris'te selde zarar görenlerin yaraları sarılıyor
Son dakika haberleri! Marmaris'te selde zarar görenlerin yaraları sarılıyor

Marmaris, AK Parti, Kızılay, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Marmaris'te selde zarar görenlerin yaraları sarılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı 18:07 Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı 15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü 15:19 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi 12:35 Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!

Son Dakika Haberleri
01:08 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Putin'e tehdit: İşgal durumunda çok sayıda ölü Rus askeri olacak
01:07 Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar belli oldu
00:55 Kazada yola savrulan tavuklar telef oldu
00:55 HDP'li vekillere Bakan Soylu'dan tepki: Kürtler sizden nefret ediyor
00:36 Meclis'te yine yumruklar havada uçuştu, Bakan Soylu'yu vekiller zor tuttu
00:36 Beşiktaş'ta yönetimin hoca listesinde 4 isim dikkat çekiyor
23:54 Bakan Soylu, Tahir Güven'i öldüren teröristin HDP'li vekil Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını bildirdi
23:50 Engin Hepileri, Evlilik Hakkında Her Şey dizisine veda ediyor
23:29 Chelsea zirveyi son saniyede Juventus'a kaptırdı
23:29 Bakan Soylu'dan kürsüde açıklama: Vallahi billahi devlete iftira attırmam
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!         
15:42
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak         
13:06
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi         
09:28
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 03:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Marmaris'te selde zarar görenlerin yaraları sarılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement