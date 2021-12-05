MARMARİS'TE SELİN ZARARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün gece etkili olan sağanak yağmurdan İçmeler ve Orhaniye mahallerinin yanı sıra Hisarönü Mahallesi'nde etkilendi. Hisarönü'ndeki 2 ev ile tarla ve bahçelerde su baskınları yaşandı. İçmeler - Hisarönü kara yolunun 17 kilometresindeki Asparan mevkiinde bulunan Gökbel Köprüsü'nde çökme meydana geldi. Olay anında köprüden geçen araç ve yaya olmaması olası bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve DSİ ekipleri temizlik, Hisarönü Mahallesi'nde de temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.

Marmaris İtfaiyesi Amirliği yapılan yazılı açıklamada Marmaris'teki sağanak yağmurun ardından 9 derenin taştığı bildirildi. Taşkınlar sonucu

25 ev, 2 otel ile tarla-bahçelerinde aralarında bulunduğu 61 su bakını yaşandığı belirtildi. Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından selin vurduğu mahallerde zarar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.