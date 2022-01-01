Son dakika haberleri! Marmaris'te silahla yaralanmış bulunan atmaca koruma altına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ateşli silahla yaralanmış halde bulunan atmaca Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hisarönü Mahallesi'nde vatandaşlar, ateşli silahla yaralandığı anlaşılan atmaca buldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine Marmaris Belediyesi Zabıta ekiplerince alınan yaralı atmaca, Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.
Yaralı atmacanın Gökova Veteriner Kliniğinde tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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