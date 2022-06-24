Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

24.06.2022 07:09
Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor.

Gece boyunca alevlere karadan çok sayıda ekip ile müdahale edildi.

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.

Alevlere, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.

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Kaynak: AA

21 Haziran, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

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