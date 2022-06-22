Son dakika haberleri! Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (9) - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (9)

22.06.2022 20:28
Son dakika haberleri! Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (9)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 'VATANDAŞLARIN MADDİ ZAİYATI YOK'Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği Değirmenyanı mevkisindeki çalışmaları takip etti.

'VATANDAŞLARIN MADDİ ZAİYATI YOK'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği Değirmenyanı mevkisindeki çalışmaları takip etti. Alevlerin arasından kurtarılan 'Tarçın' isimli köpeği kucağına alıp seven Bakan Kirişci, bölge hakıyla da sohbet edip taleplerini dinledi. Yangınla alakalı son durumu da aktaran Kirişci, "Yangının dünkü seyrini ifade etmiştik. Bugün gün içerisinde oldukça iyi gidiyordu, ancak belli yerlerde sıcaklığın anormal artışından kaynaklı olarak olumsuzluklar var, inşallah oralar da kontrol altına alınacak. Hem hava hem de kara araçlarmız çok şükür iyi düzeyde, tek bir ağacımız tek bir dalımız bile yanmasın istiyoruz. Şu ana kadar vatandaşımızın herhangi bir maddi zaiyatı yok, tahliye konusunda zamanında alınan önlemlerimiz vardı" dedi.

Davut CAN/MUĞLA,


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Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı Açıklaması Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'te orman yangını bölgesinde açıklama yaptı Açıklaması Kirişci: '51 hanede 151 kişinin tahliyesi yapıldı' Kirişci: '51 hanede 151 kişinin tahliyesi yapıldı'
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (9) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (9) - Son Dakika
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