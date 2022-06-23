Son dakika haberleri: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (7) - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (7)

23.06.2022 18:00
Son dakika haberleri: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (7)

Edinilen son dakika haberine göre KOMANDOLAR, GÖNÜLLÜLER, ORMAN İŞÇİLERİ YANGINA MÜDAHALE EDİYORMarmaris'teki orman yangınında söndürme çalışmaları, hem havadan hem de karadan sürerken, yangın Kürardı mevki ile Okluk Koyu arasında ilerlemeye başladı.

KOMANDOLAR, GÖNÜLLÜLER, ORMAN İŞÇİLERİ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Marmaris'teki orman yangınında söndürme çalışmaları, hem havadan hem de karadan sürerken, yangın Kürardı mevki ile Okluk Koyu arasında ilerlemeye başladı. Muğla Valisi Orhan Tavlı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma komando ekipleri, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri el ele vererek yangının Kürardı mevkine geçişini engellemek için bölgede söndürme çalışmaları başlattı. Havadan yangın söndürme helikopterleri ve uçakları aralıksız müdahalede bulundu. Bölgenin sarp ve engebeli arazi olması nedeniyle iş makineleri tarafından yol açılarak yangının önünün kesilmesi hedeflendi. Kadınların içinde olduğu gönüllü grup, orman işçilerine hortum taşıyarak sarp arazide yangını söndürmek için aralıksız çalışıyor. Bölgedeki bazı gönüllülerin ise dinlenmek için gölgesi olan yerlerde uyudukları gözlendi.

'10 TON SU ATMA KAPASİTELİ'Öte yandan, orman yangınına havadan müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 10 ton su atma kapasiteli Chinook helikopteri görev yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Chinook, Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri. Tek bir atımda 10 ton su atma kapasitesiyle Muğla Marmaris'teki yangına müdahale ediyor. Tüm kurumlarımızla birlikte, tüm gayretimizle, müdahalemiz ve mücadelemiz devam ediyor" paylaşımını yaptı.YANGINDA ÇOK SAYIDA HAYVAN KURTARILDIMarmaris'teki yangına müdahale havadan ve karadan devam ederken, bazı sivil toplum kuruluşları da sönen ve soğutma çalışmalarının başladığı alanlara girip hayvanları kurtarıyor. Hayvanlara ve Doğaya Ahbap Derneği (HAYBAP) üyeleri de alevlerden kendilerini korumayı başarıp hayatta kalabilen kedi, köpek, kirpi, kaplumbağa, kuş, büyükbaş, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları gibi canlıları sıcak alanlardan toplayarak önce güvenli bir alana naklediyor ardından da hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılayıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim ediyor.'TÜM ÇABAMIZ ONLARI YAŞATMAK İÇİN'HAYBAP Başkanı ve aynı zamanda İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kurtarılmış hayvan çiftliğinde çok sayıda hayvanı besleyen Sibel Çakır, şunları kaydetti: "Yangının ilk gününden beri buradayız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar soğutma çalışmalarını yapıyor, bu soğutma çalışmaların arkasından da bizler alana girerek etrafı tarayıp, bulduğumuz canlı kalmayı başarabilmiş hayvanları kurtarıyoruz. Kurtarılan hayvanları Milli Park yetkililerine teslim ediyoruz, hasta olanları kliniklere yönlendiriyoruz. Sahipli olanların da sahibine ulaşıp, teslim ediyoruz. Geçen sene çıkan yangınlarda kendi çabalarımızla sahalardan 470 hayvanı çıkardık. Bunlardan çok ağır yaralı olan 1 ineği kaybettik. Onun haricindeki diğerlerinin hepsi yaşıyor. Bizim tüm çabamız onları yaşatmak için." Cavit AKGÜN - Davut CAN- Fırat AKAY/ MARMARİS (Muğla),


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Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı Son dakika haberi | Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Son dakika haberi | Bakanlar Soylu ve Kirişci, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Kaynak: DHA

Okluk Koyu, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (7) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (7) - Son Dakika
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