Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (10) - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (10)

23.06.2022 23:59

Son dakika haberi... 'YANGINDAN 29 KİŞİ ETKİLENDİ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Marmaris'teki orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini belirterek, "Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29...

'YANGINDAN 29 KİŞİ ETKİLENDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Marmaris'teki orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini belirterek, " Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (10) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (10) - Son Dakika
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