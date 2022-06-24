Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangınından etkilenen hayvanlar için Balıkesir'den 3 araç gönderildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangınından etkilenen hayvanlar için Balıkesir'den 3 araç gönderildi

24.06.2022 11:56

Son dakika haber... Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınından etkilenen hayvanlara bölgede müdahale edebilmek ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 3 aracı hazırlayıp ekipleriyle yola çıkardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınından etkilenen hayvanlara bölgede müdahale edebilmek ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 3 aracı hazırlayıp ekipleriyle yola çıkardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yerinde teşhis ve tedavi imkanına sahip "Vetbüs", belediyenin hizmete yeni aldığı hasta ve yaralı hayvan nakil aracı "Vetbulans" ile içi mama dolu aracın belediye binası önünden hareketinden önce açıklamalarda bulundu.

Balıkesir'in yüzde 48'i ormanlarla kaplı bir il olmasından dolayı sürekli teyakkuzda olduklarını belirten Yılmaz, Türkiye'de büyük çaplı yangın ve afetlerde ekipleri seferber ettiklerini söyledi.

Yangını öğrenir öğrenmez Marmaris'e itfaiye ekiplerini, ekskavatörleri gönderdiklerini belirten Yılmaz, "Baktık ki zehirlenen vahşi ortamda yaşayan yaban hayvanlarımız çok fazla. Yanmalar, zehirlenmeler oluyor. Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun diye gezici hastanemizi gönderiyoruz. Teknik ekip ve ambulans gönderiyoruz. Ekibimiz, hayvanseverlerle yangın bitinceye kadar orada yaban hayata destek olacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığında görevli veteriner hekim Oğuzhan Erçel ise ekipte kendisi dahil 4 teknik personel ve 3 bakıcının bulunduğunu aktardı.

Ellerinden geldiğince tüm imkanlarıyla destek olmaya çalışacaklarını dile getiren Erçel, "Vetbulans sahada sürekli aktif halde olacak. Vetbüs aracımız ise merkezde sabit bir hastane porsiyonunda görev alacak. Bir diğer aracımız da beslenme çalışması yapacak. Çünkü yangın durumunda doğadaki hayvanlar yemek bulmakta güçlük çekiyor, beslenme aracıyla yangın sahasında hayvanları beslemeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Marmaris'e hareket eden araç ve ekiplerin gün içinde bölgeye ulaşarak çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

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