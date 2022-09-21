Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Muğla 'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken düşen helikoptere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Denizli Çardak'ta, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait Rus orman yangını söndürme helikopterinin düşmesi sonucu Rus uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. 3'ü Rus uyruklu, 2'si Türk vatandaşı, 5 kişi yaralandı. Tedavileri devam ediyor. Acımız büyük. Allah benzer kazalardan korusun. Helikopter kazasında olay yerine 9 dakikada ulaşıp, 2'sinin durumu ağır olan 5 yaralıya hızla müdahalede bulunan arkadaşlarımıza yaralıların aileleri adına teşekkür ediyorum. 5 ambulansımızın görevlileri, UMKE timi, oradaki 19 sağlık çalışanımız, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü (4) - Son Dakika

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