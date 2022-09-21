Son dakika haberleri... Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü (4) - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü (4)

21.09.2022 19:52
Son dakika haberleri... Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü (4)

Son dakika haber: BAKAN KOCA: RUS UYRUKLU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken düşen helikoptere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli Çardak'ta, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait Rus orman yangını...

BAKAN KOCA: RUS UYRUKLU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken düşen helikoptere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli Çardak'ta, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait Rus orman yangını söndürme helikopterinin düşmesi sonucu Rus uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. 3'ü Rus uyruklu, 2'si Türk vatandaşı, 5 kişi yaralandı. Tedavileri devam ediyor. Acımız büyük. Allah benzer kazalardan korusun. Helikopter kazasında olay yerine 9 dakikada ulaşıp, 2'sinin durumu ağır olan 5 yaralıya hızla müdahalede bulunan arkadaşlarımıza yaralıların aileleri adına teşekkür ediyorum. 5 ambulansımızın görevlileri, UMKE timi, oradaki 19 sağlık çalışanımız, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

ENKAZ ALTINDA KALAN CESET ÇIKARILDIKastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken Denizli'nin Çardak ilçesi Gemiş Mahallesi'nde kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazının altında kalan 1 kişinin cesedi, çıkarıldı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırılan enkazın altından çıkarılan personelin cansız bedeni, Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp morguna gönderildi. Yaralıların tedavilerine ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor. 5 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Denizli İl Jandarma Komutanı Veysel Yanık da olay yerine gelip, incelemelerde bulundu. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir helikopter de havadan olay yerinde ve bölgede inceleme yaptı. Kazanın olduğu bölgede toplanan vatandaşlar ise güvenlik güçleri tarafından enkaz çevresinden uzaklaştırıldı.Bu arada kaza ile ilgili bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. Orman Genel Müdürlüğü'nün radarda kaybolan helikopterden sinyal alamayınca ilgili birimlere bilgi verdiği belirtildi. Bunun üzerine Çardak'taki ekiplerin ve AFAD görevlilerinin çalışma başlattığı ifade edildi. Ayrıca kaza sırasında bölgede şiddetli rüzgar olduğu bilgisine ulaşıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ- ANKARA,


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Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü (4) - Son Dakika
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