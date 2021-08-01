Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarının uzaydan çekilen görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığınca yapılan paylaşımda, "Uzaydaki gözümüz yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı - Son Dakika