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Son dakika haberleri: Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı

01.08.2021 11:26
Son dakika haberleri: Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarının uzaydan çekilen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarının uzaydan çekilen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan paylaşımda, "Uzaydaki gözümüz yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Son dakika haberleri: Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı
Son dakika haberleri: Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı
Son dakika haberleri: Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı
Son dakika haberleri: Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı
Son dakika haberleri: Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı
Son dakika haberleri: Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı
Son dakika haberleri: Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı
Son dakika haberleri: Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı
Son dakika haberleri: Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı

Manavgat, Marmaris, Antalya, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınları Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydularınca fotoğraflandı - Son Dakika


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