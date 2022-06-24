4 bin hektar alanda etkili olan orman yangınında yanan bazı sahalarda küçük ölçekli alevler hava ekiplerinin müdahalesi ile söndürülüyor. Gece boyunca bölgedeki yer ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına devam edileceği açıklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Marmaris yangını kısmen kontrol altında - Son Dakika

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