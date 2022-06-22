Son dakika haberleri! Marmaris yangınına Burdur'dan destek - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Marmaris yangınına Burdur'dan destek

22.06.2022 14:55

Son dakika haberler... Marmaris yangınına Burdur' dan destek Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri, Marmaris'teki yangına müdahale için bölgeye sevk edildi.

Marmaris yangınına Burdur' dan destek

BURDUR - Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri, Marmaris'teki yangına müdahale için bölgeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangını için Burdur'dan bölgeye takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yangına müdahale ediyor. Yangına Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan da AFAD ekipleri görevlendirildi. Rüzgarın etkisi yangına müdahaleyi zorlaştırsa da yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

YORUMLAR
500
Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı Marmaris'teki yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor! Vatandaşlar tahliye ediliyor Marmaris'teki yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor! Vatandaşlar tahliye ediliyor
Kaynak: İHA

Marmaris, İtfaiye, Burdur, Muğla, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Son dakika haberleri! Marmaris yangınına Burdur'dan destek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:02:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Marmaris yangınına Burdur'dan destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement