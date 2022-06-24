Marmaris yangınının kundaklayıcısı Sacit Ayhan'ın babası feryat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris yangınının kundaklayıcısı Sacit Ayhan'ın babası feryat etti

24.06.2022 21:15

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, "Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı" diye feryat etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, "Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı" diye feryat etti.

Marmaris'te 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak Marmaris Adliyesinde tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, 'hangisine yanayım' derken, "Biz bal ile geçimimizi sağlarız ekmek yediğimiz ormanları yaktı" diye feryat etti.

"ALKOL SORUNU SONUMUZU GETİRDİ"

Marmaris'te bir koyda kışın arıcılık ve balıkçılık ile geçimlerini sağladıklarını belirten baba Kadir Ayhan, "Çok söyledim içme diye. Çok mücadele ettim bırakması için. Hanımından ayrıldı, çocuklarından ayrıldı, psikolojisi bozuldu. Kaldıkları koyda insanlar sigara içince atmasın diye yerler yaptı. Arıcılık yaptık yıllarca. Bir kişi izmariti atsa avucunun içinde söndürürdü. Ölseydi hiç olmazsa bu dağlar yanmazdı. İnsanlar rezil olmazdı. Bu kadar içmesin diye çok uğraştım. 20 gün oldu yanıma geleli. Olay günü temiz kıyafetlerini giydi, hiçbir tartışma yaşamadık. 'Akşama geleceğim' dedi. Buradaki insanlara getirilecek bir şey var mı diye sordu. Kahretti gitti kendini de bitirdi, beni de bitirdi. İçtiği zaman başka bir insan oluyor. Sarhoş çok gördüm ama bundaki çok değişik sarhoşluk oluyor. Her gün beraber tekne ile çalışıyorduk. 15-20 metre derinliğe dalardı her gün" dedi.

"YANGINI DUYUNCA ÇOK KORKTUM YOLDA MAHSUR KALIR GELMEZ DİYE"

Baba Ayhan, "Yangını duyunca aradım telefonuna ulaşılamıyordu. Çünkü geleceğim dedi, buradakilere akşam ne lazım ne getireyim diye sordu. Önce yangının içinde kaldı zannettim çok korktum zaten ormanın içinde yatar halde bulmuşlar ben oğlumu biliyorum içince zor kendine gelir. Duyar duymaz şok geçirdim, yalan söylemez, yaktığını söylediyse doğrudur yakmıştır oğlum. Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı" dedi.

YANGIN İŞÇİSİ OLARAK 3 YIL GÖREV YAPMIŞ

4 bin hektar ormanlık alanı yaktığını itiraf ederek tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, oğlunun 3 yıl ormanda yangın işçisi olarak görev yaptığını, gitmediği yer, gitmediği yangın kalmadığını söyledi.

Kadir Ayhan, yaşadığı koyda denizlere bakarak ağlayıp, kendine gelemediğini ve çok acı çektiğini belirtti.

(Eren Ayhan - Aykut Kurt - Güldemet Kızıl - İHA)

YORUMLAR
500
Ayhan Barut: Marmaris'teki Yangın Göstermiştir Ki İktidar Acıdan Ders Çıkarmıyor Ayhan Barut: Marmaris'teki Yangın Göstermiştir Ki İktidar Acıdan Ders Çıkarmıyor Marmaris'te yangın başlatan kundakçının babası konuştu: Keşke kendini öldürseydi Marmaris'te yangın başlatan kundakçının babası konuştu: Keşke kendini öldürseydi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris yangınının kundaklayıcısı Sacit Ayhan'ın babası feryat etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 02:42:24. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris yangınının kundaklayıcısı Sacit Ayhan'ın babası feryat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement