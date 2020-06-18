Son dakika haberleri: Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ilk cezalar yazıldı
Son dakika haberlerine göre Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında açık havada maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara hıfzıssıhha kanunu gereğin ilk cezalar yazıldı.
Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında açık havada maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara hıfzıssıhha kanunu gereğin ilk cezalar yazıldı.
İstanbul Valiliği tarafından dün akşam duyurulan karar ile yeni tip Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik kararı gereğince Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt Meydanı'ndan maske takması konusunda vatandaşları anonslarla ve birebir yanlarına giderek uyardı. Maske takmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para işlemi cezası uygulandı. Maske takmayan vatandaşlar haberimiz yok diyerek kendilerini savunmaya çalıştı.
(Murat Delice/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:52 Kaynak: İHA
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