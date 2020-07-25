Son dakika haberleri! Maske takmayan vatandaşların ceza korkusu - Son Dakika

Maske takmayan vatandaşların ceza korkusu

Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar, sağlık görevlilerinden kaçamadı

ADIYAMAN - Adıyaman'da uyarılara rağmen, maske takmayan ve sosyal mesafeye aldırış etmeyen vatandaşlar ile sağlık görevlileri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Maska takmayan ve ceza yazıldığını zanneden vatandaşlar ise karşı kaldırıma geçerek, görevlilerden kaçmaya çalıştı.

Koruyucu maske ve tulumları giyen Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, vaka sayısında artış yaşanan Adıyaman'da vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı. Sağlık görevlileri ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Sağlık Ocağı Caddesinde vatandaşlara maske ve broşür veren görevlileri gören ve maske takmayan vatandaşlar ceza yazıldığını sanarak kaçmaya çalıştı. Görevlileri fark edince karşı kaldırıma geçen vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarıldı.

Maskelerini kollarına, çenesine takan veya ellerinde, çantasında taşıyan kişiler sağlık görevlileri tarafından maskeyi takmaları konusunda ikaz edildi. Vatandaşların maske takmamak için çeşitli bahaneler ürettiği görüldü.

Son günlerde Adıyaman'da artan vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Toplum Sağlığı Görevlisi Diyetisyen Abdullah Tepe, "Adıyaman'da maskenin takılmaması ve mesafeye dikkat edilmemesinden dolayı veriler yükseliyor. Bizde bunun için Adıyaman merkezde, sağlık ekibi olarak hem maske dağıtımı yapıyoruz, hem de bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıyoruz. Son zamanlarda insanların konuyu hafife alması verilere yansıyor. Veriler yükseldiği müddetçe halk zarar görecek, herkesin sağlığı tehlikeye girecek" ifadelerini kullandı.