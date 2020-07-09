Son dakika haberleri: Maske takmayan ve güvenlik güçlerine direnen vatandaş: "Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Maske takmayan ve güvenlik güçlerine direnen vatandaş: "Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun"

Gelen son dakika haberlerine göre Maske takmayan ve güvenlik güçlerine direnen vatandaş: "Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun" Bursa'da maske takmadığı gerekçesiyle ceza yazan mahalle bekçilerine direnen kişi gözaltına alındı Bursa en riskli 5 ilin arasından çıkmayı başardı Sağlık Bakanı Dr.

Maske takmayan ve güvenlik güçlerine direnen vatandaş: "Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun"

Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu

Bursa'da maske takmadığı gerekçesiyle ceza yazan mahalle bekçilerine direnen kişi gözaltına alındı

Bursa en riskli 5 ilin arasından çıkmayı başardı

BURSA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarında en riskli illerin arasında 5'inci sırada yer alan Bursa, Emniyet Müdürlüğü'nün sıkı denetimleriyle riskli iller arasından çıkmayı başardı. Mudanya Sahili'nde gezen bir kişi, maske takmadığı için ceza işlemi uygulayan mahalle bekçilerine direnip "sen kimsin ne kadar maaş alıyorsun" deyince gözaltına alındı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Bursa'da maske takma zorunluğu getirilmesiyle birlikte maske takmayan 20 binden fazla kişiye polis ve mahalle bekçileri tarafından ceza yazıldı. Düğün, asker uğurlaması, işyeri açılışı, sahil ve plajlarda polis ekiplerinini sıkı denetimlerine uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Mudanya ilçesi sahilinde kaydedilen görüntüler, güvenlik güçlerinin zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.

Görev yapan mahalle bekçileri maske takmadığı gerekçesiyle bir kişiye ceza yazacağı sırada bu kişinin direnmesi ve bağırması cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Ceza yazdırmakta direnen kişi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Maske takarak kurallara uyan vatandaşlar ise mahalle bekçileri ve polisi destekleyerek o anları kaydetmeyi ihmal etmedi.

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Maske takmayan ve güvenlik güçlerine direnen vatandaş: 'Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 21:49 Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:50:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Maske takmayan ve güvenlik güçlerine direnen vatandaş: "Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]