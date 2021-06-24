MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezin içme suyu kapasitesini artırmak adına Fidanlık içme suyu iletim hattının yenilenmesine yönelik proje çalışmalarına başladı. Genel Müdür Burak Aslay da, proje kapsamında inşa edilecek olan 20 ve 10 bin tonluk içme suyu depolarının askeri arazi içerisinde bulunması nedeniyle yapılan görüşmeler neticesinde Milli Savunma Bakanlığı ile kurum adına ortak bir protokole imza attı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkezin içme suyu kapasitesini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak 37 milyon TL yatırım bedeli ile Gürle Doğal Kaynak Suyunun mevcut içme suyu ana isale hattı yenilenerek Batı kanadının su kapasitesi artırıldı. Yeni projelerine hız kesmeden devam eden MASKİ, Fidanlık içme suyu iletim hattını yenilemek için de çalışmalarına başladı. Doğu kanadında yer alan hattın yenilenmesi ile birlikte il merkezinde uzun yıllar su sıkıntısı yaşanmayacak.

İçme suyu depoları için görüşmeler tamamlandı

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, proje kapsamında inşa edilecek olan 20 ve 10 bin tonluk içme suyu depolarının askeri arazi içerisinde yer alması nedeniyle yaptıkları görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün belirlediği hedefler doğrultusunda hemşerilerimiz için ilimizin geleceğine yönelik projeler üretiyoruz. Gerek Milli Savunma Bakanlığı gerekse de Tugay Komutanlığı ile yaptığımız istişareler sonrasında imzaladığımız protokol dahilinde gerekli izinleri aldık. Projemiz ile Manisa merkezde gelecek yıllarda içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak. Manisalı hemşerilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA